Regionali Salvini a Napoli | Campania tra le regioni peggiori Mi aspetto vittoria storica

Napolitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Mi aspetto la vittoria del centrodestra e un risultato storico in Campania per la Lega, con la sanità al primo posto del programma". Queste le parole del segretario della Lega Matteo Salvini a Napoli per presentare i candidati del partito alle elezioni regionali in programma a fine novembre."La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

