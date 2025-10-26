Regionali Puglia 2025 | i nomi dei candidati della lista ' Alleanza Civica per la Puglia'

Anche l'ex esponente del M5S, Sabino Marco Mangano, scende in campo in vista delle Regionali del 23 e 24 novembre a capo dell'Alleanza Civica per la Puglia', il progetto politico composto dal movimento ‘Marziani per la Puglia’ e 'Next Italia del coordinatore Antonio Marzo.I candidati della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Regionali Puglia 2025 ? I candidati in provincia di Foggia a sostegno della lista del candidato presidente Decaro - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali Puglia, le liste a sostegno di Donno e Mangano. I nomi - X Vai su X

Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati della lista 'Alleanza Civica per la Puglia' - I nomi dei candidati consiglieri regionali di 'Alleanza Civica per la Puglia' a sostegno del candidato presidente Sabino Mangano ... Riporta foggiatoday.it

Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati della lista 'Lega, Udc e Nuovo Psi' - La lista dei candidati della Lega, Unione di Centro e Riformisti e Liberali del Nuovo Psi in provincia di Foggia a sostegno di Luigi Lobuono ... Si legge su foggiatoday.it

Elezioni regionali Puglia 2025: tutti i candidati e le liste - Tutte le liste e gli aspiranti consiglieri in corsa per le prossime elezioni regionali di Puglia del 23 e 24 novembre ... Si legge su baritoday.it