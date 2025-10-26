Regionali Puglia 2025 i candidati della lista Puglia pacifista e popolare
Pier Paolo CasertaDaniela CaterinoAda DonnoSilvio D’UrsoVincenzo Paolo GranellaMimmo Lastella Maurizio Lattaruli Silvia Loprieno Giovanna Montrone Ivana Palieri Nicola Ratano,Sara Ricci Vito Matteo Schino Nicola Signorile Francesco Violante Florena ZermoTUTTI I CANDIDATI E LE LISTE. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Regionali Puglia 2025 ? I candidati in provincia di Foggia a sostegno della lista del candidato presidente Decaro - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Puglia, le liste a sostegno di Donno e Mangano. I nomi - X Vai su X
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati della lista 'Alleanza Civica per la Puglia' - I nomi dei candidati consiglieri regionali di 'Alleanza Civica per la Puglia' a sostegno del candidato presidente Sabino Mangano ... Da foggiatoday.it
Regionali 2025, in campo quattro aspiranti presidenti con 12 liste: la carica dei 565 candidati LA GUIDA AL VOTO - Chiuso alle 12 il termine per la presentazione delle candidature in vista del voto del 23 e 24 novembre. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Elezioni Regionali: in Puglia 12 liste presentate per oltre 650 candidati | DETTAGLI - I candidati presidente sono: Antonio Decaro, del centrosinistra, sostenuto dal Pd, dal Movimento Cinque Stelle, d ... Segnala strettoweb.com