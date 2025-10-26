Regionali Puglia 2025 | Giorgia Meloni a Bari il 10 novembre per sostenere Luigi Lobuono

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si recherà a Bari il prossimo 10 novembre per un comizio a sostegno della candidatura di Luigi Lobuono nella prossima tornata elettorale regionale pugliese. All'appuntamento saranno presenti tutti i leader del centrodestra. L'annuncio è stato dato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

