Regionali Meloni a Bari per sostenere Lobuono | Il 10 novembre comizio con i leader del centrodestra

Quotidianodipuglia.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 novembre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «sarà a Bari per un comizio con tutti i leader del centrodestra». Lo ha annunciato a Bari il sottosegretario alla. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

regionali meloni a bari per sostenere lobuono il 10 novembre comizio con i leader del centrodestra

© Quotidianodipuglia.it - Regionali, Meloni a Bari per sostenere Lobuono: «Il 10 novembre comizio con i leader del centrodestra»

Approfondisci con queste news

regionali meloni bari sostenereRegionali, Meloni a Bari per sostenere Lobuono: «Il 10 novembre comizio con i leader del centrodestra» - Il 10 novembre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «sarà a Bari per un comizio con tutti i leader del centrodestra». Si legge su msn.com

regionali meloni bari sostenereBari, Meloni attesa il 10 novembre per sostenere Lobuono - Giorgia Meloni sarà a Bari il 10 novembre per un comizio con i leader del centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono. trmtv.it scrive

Giorgia Meloni a Bari il 10 novembre per sostenere Lobuono - Il 10 novembre la premier Giorgia Meloni terrà un comizio a Bari in sostegno di Luigi Lobuono, candidato scelto dal centrodestra per la Regione Puglia. Si legge su corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Meloni Bari Sostenere