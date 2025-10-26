Regionali l’Udc torna in pista in Campania a sostegno di Cirielli

Dopo oltre trent’anni, l’Unione di Centro torna in campo in Campania con una propria lista a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione. Un ritorno che segna una svolta storica: l’ultima volta che il partito centrista aveva partecipato con una lista autonoma risale infatti al 1993. A spingere la rinascita dell’Udc campano è stato il lavoro del professore salernitano Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità del partito, che ha svolto un ruolo decisivo nel ricompattare le forze moderate e cattoliche del territorio. «Abbiamo voluto dare voce a quell’elettorato moderato che in questi anni non si è più sentito rappresentato – dichiara Polichetti -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

