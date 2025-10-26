Regionali Lombardia Santanchè | Giusto che FdI abbia il suo candidato

In Regione Lombardia “è giusto che Fratelli d’Italia abbia il suo candidato, con i tempi e i modi che saranno decisi dalla coalizione. Siamo il primo partito della nostra coalizione, credo che sarebbe giusto che Fratelli d’Italia esprimesse il suo candidato, in accordo con la Lega e Forza Italia. Non c’è da discutere e non c’è da contrapporsi. Dall’altra parte hanno un po’ di problemi e soprattutto si stanno incattivendo”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, a margine all’ Assemblea Regionale degli eletti a Milano, rispondendo a chi le chiedeva se il prossimo candidato governatore al Pirellone dovrà essere indicato da Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

