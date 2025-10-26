Regionali domani a Napoli Conte e Fico presentano i candidati M5s
Si svolgerà domani a Napoli alle 17.30 al teatro Troisi la presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania. Parteciperanno il presidente M5S Giuseppe Conte e il candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico. “Il Movimento 5 Stelle si presenta alle prossime elezioni regionali con una squadra di donne e uomini di grande competenza, profondamente radicati nelle loro comunità e pronti a rappresentare con determinazione la voce del Movimento in ogni provincia della Campania. La loro selezione, confermata dalla nostra comunità degli iscritti, è frutto di un ascolto autentico dei territori e del riconoscimento del valore delle esperienze maturate sul campo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
