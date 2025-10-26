Regionali Campania Cirielli | Presenza Salvini a Napoli conferma impegno del governo

(LaPresse) “La Campania ha bisogno di infrastrutture per intercettare il grande sviluppo che ci sarà nel Mediterraneo. La presenza del ministro Salvini a Napoli testimonia l’impegno del governo per la seconda regione d’Italia”. Queste le parole di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania, in occasione delle elezioni regionali in programma a fine novembre. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

