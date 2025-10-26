Reggio Film Festival è proibito Ospiti di alto livello | Garrone e Manara

Cos’è il "Proibito", tema del Reggio Film Festival 2025? È la censura imposta dai regimi, ma anche "la soglia che ci separa da ciò che potremmo diventare. Ci attrae, ci spaventa e ci definisce". Così il direttore artistico Alessandro Scillitani presenta un’edizione, la 24ªesima, che nasce dalla volontà di stimolare riflessioni aperte e plurali su un argomento attuale e complesso, che saranno sviluppate da martedì al 16 novembre con proiezioni e incontri insieme a ospiti di caratura internazionale come il regista superstar Matteo Garrone e il maestro dell’erotismo a fumetti Milo Manara. "È una chiave di lettura del nostro tempo, segnato da conflitti, restrizioni, difficoltà di espressione e spazi pubblici sempre più limitati, anche alle manifestazioni pacifiste - spiega Scillitani -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

