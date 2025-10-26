Reggiana vs Modena decima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby emiliano promette scintille tra i granata, che vogliono dare un senso alla corsa playoff, e i canarini che invece sono intenzionati a tenersi la vetta della classifica. Reggiana vs Modena si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium. REGGIANA VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un avvio balbettante, i granata sono riusciti ad entrare in orbita playoff. Nono posto in classifica con 12 punti, ad un solo punto dalla zona post-season. Nell’ultimo turno, però, è arrivata la sconfitta esterna di Monza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
