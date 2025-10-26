Redditi nel Lazio | Roma traina Latina è fanalino di coda della regione
Nel nord Italia si guadagna di più. E' così ormai da molti anni, con la Lombardia che è la regione più ricca. Il sud e il centro Italia, invece, sono ben distanziate e sostanzialmente il guadagno annuo si aggira sui 30mila euro, con un gap importante però fra uomini e donne.Ora, una rilevazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene sugli ultimi dati riguardanti le imprese e i redditi. #ciociariaoggi - facebook.com Vai su Facebook
Indagine Cisl sui Redditi nel Lazio In Rassegna Stampa $24ottobre su - Rai News - Il Messaggero - Il Tempo - Il Diario del Lavoro - Teleuniverso - Latina Oggi - Ciociaria Oggi - Frosinone Today - Tuscia Times - X Vai su X
Redditi in aumento nel Lazio, Roma domina ma il gender gap non si chiude - Lo studio Cisl Lazio evidenzia un miglioramento diffuso, con Viterbo e Rieti in crescita. Secondo rainews.it
Lazio, Cisl: crescono i redditi dei lavoratori, Roma locomotiva - Nel Lazio i redditi delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e delle pensionate aumentano. Segnala ildiariodellavoro.it
Roma "locomotiva" dei redditi nel Lazio. Ma gli stipendi per donne restano più bassi - Si conferma la "leadership" di Roma, ma anche il divario nelle ... Scrive iltempo.it