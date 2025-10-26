Redditi nel Lazio | Roma traina Latina è fanalino di coda della regione

Latinatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nord Italia si guadagna di più. E' così ormai da molti anni, con la Lombardia che è la regione più ricca. Il sud e il centro Italia, invece, sono ben distanziate e sostanzialmente il guadagno annuo si aggira sui 30mila euro, con un gap importante però fra uomini e donne.Ora, una rilevazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Lazio-Roma: scintille Luca Pellegrini-Koné, rosso a Guendouzi. La Nord fischia la squadra di Sarri. Cosa è succeso nel derby - Con la Roma in tripudio sotto la Sud, Mancini che alza una bandiera davanti ai suoi tifosi. ilmessaggero.it scrive

Lazio e Campania al top per l'addizionale Irpef sui redditi medi - Per un lavoratore dipendente con un reddito di 35mila euro, l'addizionale regionale all'Irpef costa 926 euro nel Lazio e 868 in Campania. Si legge su ansa.it

Lazio-Roma, precedenti e curiosità: nel 2016 l'ultimo successo giallorosso "in trasferta" - C'è un solo evento che possa condizionare per giorni, forse settimane, l'umore della gens romana. corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Redditi Lazio Roma Traina