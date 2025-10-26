Redditi nel Lazio | Roma traina Latina è fanalino di coda della regione
Nel nord Italia si guadagna di più. E' così ormai da molti anni, con la Lombardia che è la regione più ricca. Il sud e il centro Italia, invece, sono ben distanziate e sostanzialmente il guadagno annuo si aggira sui 30mila euro, con un gap importante però fra uomini e donne.Ora, una rilevazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene sugli ultimi dati riguardanti le imprese e i redditi. #ciociariaoggi - facebook.com Vai su Facebook
Indagine Cisl sui Redditi nel Lazio In Rassegna Stampa $24ottobre su - Rai News - Il Messaggero - Il Tempo - Il Diario del Lavoro - Teleuniverso - Latina Oggi - Ciociaria Oggi - Frosinone Today - Tuscia Times - X Vai su X
Lazio-Roma: scintille Luca Pellegrini-Koné, rosso a Guendouzi. La Nord fischia la squadra di Sarri. Cosa è succeso nel derby - Con la Roma in tripudio sotto la Sud, Mancini che alza una bandiera davanti ai suoi tifosi. ilmessaggero.it scrive
Lazio e Campania al top per l'addizionale Irpef sui redditi medi - Per un lavoratore dipendente con un reddito di 35mila euro, l'addizionale regionale all'Irpef costa 926 euro nel Lazio e 868 in Campania. Si legge su ansa.it
Lazio-Roma, precedenti e curiosità: nel 2016 l'ultimo successo giallorosso "in trasferta" - C'è un solo evento che possa condizionare per giorni, forse settimane, l'umore della gens romana. corrieredellosport.it scrive