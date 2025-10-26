Recluta sette uomini per parlare di femminicidi e violenza di genere | il centro Artemisia di Firenze espulso dalla rete Dire

Può un uomo far parte di un centro contro la violenza sulle donne? È questa la domanda che negli ultimi mesi ha creato una spaccatura nel mondo dell’associazionismo femminista italiano. La rete D.i.Re — acronimo di Donne in Rete contro la Violenza, che riunisce oltre 80 organizzazioni in tutta Italia — ha deciso di espellere l’associazione Artemisia, di Firenze, una realtà attiva da più di trent’anni nel contrasto ai maltrattamenti su donne e minori. Il motivo? Artemisia ha scelto di aprire il proprio statuto anche agli uomini, accogliendo sette soci maschi su un centinaio di membri totali. Nessuno di loro assiste direttamente le vittime, ma si occupano di attività di sensibilizzazione e formazione, anche nelle scuole, per promuovere «modelli maschili positivi», alternativi a quelli patriarcali. 🔗 Leggi su Open.online