Rebus raccolta rifiuti La protesta in Comune | Troppi ritardi e disservizi
"Io ho un giardino, fino a non molto tempo fa gli addetti alla nettezza urbana ritiravano le fascine praticamente in autonomia. Poi sono arrivati il bidone e la prenotazione. Risultato? Passano a volte più di due settimane prima del ritiro, rispetto al giorno concordato. E tutto ciò, nonostante io abbia sempre rispettato la raccolta differenziata". Silvano Cappellini è uno dei residenti di Casalguidi che si sono riuniti ieri mattina davanti al Comune, partecipando all’iniziativa promossa dagli esponenti del Partito Democratico locale con l’obiettivo di fare il punto sulla questione relativa ai rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
