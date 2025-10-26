Real Madrid – Barcellona partita superlativa dei Blancos | derby vinto e fuga vicina!

Il Real Madrid batte 2 a 1 il Barcellona nel clasico di oggi disputato al Santiago Bernabeu. Una partita giocata in maniera sublime dagli uomini di Xabi Alonso che sono stati a lungo in controllo e hanno meritato la vittoria finale. Compiuto anche un importante allungo in vetta alla classifica, con i blancos che dunque ora sono i super favoriti per la vittoria finale di questo campionato. Il Real vince il clasico: partita emozionante!. Il risultato finale di 2 a 1 non rispecchia tutte le emozioni che questa partita ha suscitato. Prima il vantaggio blancos con Mbappé, poi il pareggio blaugrana con Firmin Lopez.

