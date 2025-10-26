Real Betis-Atletico Madrid lunedì 27 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gli andalusi sognano il colpaccio
La decima giornata di Liga si chiuderà con un grande posticipo, che vedrà protagoniste il Real Betis e l’Atletico Madrid. Le due compagini sono appaiate a quota 16 punti, nelle ultime cinque partite hanno collezionato tre vittorie e due pareggi per cui sono in una dinamica positiva. Entrambe le squadre sono reduci da una trasferta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
IT'S #DíaDeBetis! @Ludogorets1945 Huvepharma Arena ? 18:45 CEST @EuropaLeague #LudogoretsRealBetis - X Vai su X
Una meravigliosa iniziativa quella del Real Betis nel match casalingo vs l'Osasuna vinto per 2 a 0. La società ad inizio partita ha deciso di far accompagnare i giocatori in campo non dai ragazzini come solitamente accade, ma dagli undici abbonati più anziani - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Real Betis vs Atlético Madrid – 27 Ottobre 2025 - Il 27 Ottobre 2025 alle 21:00 lo Stadio de La Cartuja ospita un match di grande interesse nella La Liga: Real Betis - Come scrive news-sports.it
Pronostico Betis-Atletico Madrid: morale sotto i piedi dopo la serataccia europea - Atletico Madrid è una partita della decima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming. Segnala ilveggente.it
Real Betis vs Atlético de Madrid mejores apuestas LaLiga | 27/10/2025 - Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Real Betis vs Atlético de Madrid por LaLiga el 27/10/2025 España. Scrive goal.com