Re Carlo la telefonata di 10 minuti con William che ha cambiato tutto | Era fuori di sé

Sarebbe stato il Principe William a decretare il futuro del Principe Andrea. Questo è quanto trapela dalla stampa inglese: una telefonata di 10 minuti ha cambiato tutto. Re Carlo sarebbe stanco, affaticato dalle questioni, dai sotterfugi e dalle difficoltà con il fratello e con il figlio Harry. Con quest’ultimo sta provando a raggiungere una pace. Ma per il fratello non c’è niente da fare: ha rinunciato ai titoli e agli onori Reali. Re Carlo, la telefonata di 10 minuti con William. Sono bastati 10 minuti di telefonata tra Carlo e William per decretare la fine del Principe Andrea. Sei anni fa, Andrea si era già dimesso dai suoi doveri reali: non era più un Working Royal. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, la telefonata di 10 minuti con William che ha cambiato tutto: “Era fuori di sé”

