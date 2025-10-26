Re Carlo è deciso a cacciarlo ma suo fratello Andrea non molla | vuole restare a vivere nella magione di 30 stanze per la quale non paga l’affitto da 20 anni
Il principe Andrea se ne deve andare e deve farlo in fretta. Questo l’ordine di scuderia a Buckingham Palace che sta mettendo in campo tutte le sue risorse per convincere il fratello del sovrano a sloggiare da una magione di 30 stanze per la quale non paga l’affitto da più di 20 anni. Eppure, quello che sembra incredibile, è che il diretto interessato non ha la minima intenzione di farsi cacciare, per lo meno “gratis”. Dalla sua, il duca di York ha un contratto blindato in base al quale il suo diritto a restare nella residenza dentro Windsor Park è indiscusso fino al 2078, a meno che non gli venga riconosciuto un indennizzo di 500. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
