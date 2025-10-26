Rayo Vallecano–Alavés | preview probabili scelte e chiavi del match

Vallecas si prepara a una gara dal peso specifico notevole: Rayo Vallecano e Deportivo Alavés cercano punti per spingere la classifica e mettere fiducia al prosieguo della stagione. Si affrontano due identità diverse ma complementari: padroni di casa aggressivi nelle pressioni mirate, ospiti compatti e pronti a ripartire. Stato di forma e idee di gioco. Rayo: blocco medio-alto, ampiezza costante con gli esterni, tanti traversoni a tagliare la linea difensiva. Buona pericolosità sulle palle inattive.. Alavés: squadra corta e ordinata, densità centrale e ribaltamenti rapidi appena riconquista palla. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

