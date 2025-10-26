Ratti che cacciano pipistrelli afferrandoli al volo | il video di un comportamento mai documentato prima

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Germania alcune telecamere hanno filmato per la prima volta dei ratti che cacciano pipistrelli catturandoli a mezz'aria. Una scoperta che svela un comportamento predatorio eccezionale e mai osservato prima, ma che potenzialmente può essere molto impattante per le colonie di chirotteri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Ratti Cacciano Pipistrelli Afferrandoli