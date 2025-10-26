Ratti 80 anni glamour Il viaggio nella memoria tra le sale della boutique

Ottant’anni di stile. La Boutique Ratti ha raccontato la sua storia durante un evento glamour che si è svolto ieri in via Rossini e che ha unito memoria, identità e futuro. Un viaggio interattivo "per vivere insieme, e in modo conviviale e divertente, un’esperienza legata alla nostra storia", ha detto Matilde D’Ovidio Ratti, ceo dell’azienda, che non ha mancato di ringraziare sua madre Silvana, presidente di Ratti Boutique, "per avermi trasmesso curiosità e passione per questo mondo e per la nostra azienda". Un’azienda che negli anni ha visto passare attraverso le sue stanze campioni dello sport e icone di stile, industriali e artisti, come la famiglia Merloni, Dario Fo, Luciano Pavarotti, Marta Marzotto, Marina Ripa di Meana, Inès de la Fressange, Cecilia Matteucci, i piloti della MotoGP e tanti altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ratti, 80 anni glamour. Il viaggio nella memoria tra le sale della boutique

Argomenti simili trattati di recente

C’è fermento attorno alle cave di ardesia in Val Fontanabuona, e a una in particolare. Il riferimento è a un sito estrattivo chiuso ormai da oltre quindici anni, denominato Piazza dei Ratti, che sorge all’interno del territorio comunale di Orero, per il quale è stato a - facebook.com Vai su Facebook

Gli 80 anni fashion e pop di Ratti Boutique: «Era il sogno della mia famiglia» - Questo e tanto altro è stato l’evento per gli 80 anni di Ratti Boutique, una festa che è stata ... msn.com scrive

Ratti, 80 anni di stile. Un sogno Made in Pesaro e una dinastia al femminile: “La moda è nel nostro dna” - Oggi l’azienda di famiglia è ancora in mano a Silvana e sua figlia Matilde ... Si legge su msn.com