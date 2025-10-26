Rassegna puledri che successo Il più bello? È Incantu sardo Ma Islorbol piace per la Piazza

di Laura Valdesi SIENA "Alla scuderia Milani servirà un furgoncino per portare via tutti i premi", scherza lo speaker a fine Rassegna. L’Azienda agricola Le Casacce ha davvero fatto man bassa di riconoscimenti. A partire da quello assegnato al "The best in show", il più bel mezzosangue fra quelli in passerella. Si tratta di Incantu sardo, grigio di 2 anni che è stato appena preso da Serena Butteri. E’ giunto primo anche nella categoria maschi di 2 anni, davanti a Isidore di Carlo Sanna, terzo Nonno Vasco di Andrea Coghe, quarto Isaia della scuderia Atzeni che sta mietendo successo in ippodromo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

