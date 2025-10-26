Rapina al Museo del Louvre di Parigi arrestati due uomini per il furto del secolo Farebbero parte della banda dei 4 ladri
Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre ha portato al fermo di due persone. Secondo informazioni di Le Parisien avrebbero fatto parte della banda di 4 persone che ha rubato 9 preziosi gioielli dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. I due uomini fermati, stando alle informazioni diffuse dal quotidiano parigino,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Il museo parigino ha riaperto questa mattina dopo il furto da 88 milioni di euro. Una registrazione audio dei momenti della fuga getta nuova luce sulla dinamica della clamorosa rapina al Louvre - facebook.com Vai su Facebook
#Rapina al #Museo del #Louvre: spariti preziosi storici di #Napoleone, il video - X Vai su X
Rapina al Louvre, arrestati due uomini sospettati di far parte della banda - Sono indagati per “furto aggravato” e “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato” ... msn.com scrive
Rapina al Museo del Louvre di Parigi, arrestati due uomini per il furto del secolo. "Farebbero parte della banda dei 4 ladri" - Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre ha portato al fermo di due persone. Da msn.com
Parigi, rapina al Louvre in pieno giorno. Ladri fuggiti in scooter con 9 gioielli di Napoleone. Erano travestiti da operai - I criminali hanno utilizzato un montacarichi per raggiungere la Galleria Apollo. Da ilfattoquotidiano.it