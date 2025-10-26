Rapina al Louvre i 150 test del Dna e gli oggetti persi nella fuga | così sono stati incastrati i sospetti

Non è stata una rapina perfetta. Audace e spettacolare sì, ma evidentemente non priva di errori se dopo una settimana sono state fermate dalla polizia due persone sospettate di aver fatto parte della “banda di operai” che ha svaligiato i tesori della Corona francese dal Louvre. A incastrarli ci sono alcuni oggetti persi durante la fuga o comunque non adeguatamente “bonificati”. Errori decisivi che hanno portato gli investigatori sulle loro tracce, fino a decidere di intervenire visto il pericolo che almeno due elementi del gruppo si allontanassero dalla Francia. Un ruolo determinante nella loro identificazione lo ha giocato la Polizia scientifica e, ancora una volta, gli sviluppi tecnologici che sempre più spesso finiscono per incastrare i criminali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rapina al Louvre, i 150 test del Dna e gli oggetti persi nella fuga: così sono stati incastrati i sospetti

