Rapina al Louvre fermati due sospetti
Sono state fermate due persone per il furto del Louvre di domenica scorsa. I due uomini, stando alle informazioni, sono originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi. L’operazione che ha portato al fermo è scattata nella sera di sabato 25 ottobre, dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano da giorni i due individui, si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all’estero, a quanto sembra in Algeria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Le prime immagini della clamorosa rapina al Louvre di Parigi mostrano i ladri mentre scappano a bordo di un montacarichi montato su un camion. Indossano giubbotti gialli fosforescenti, per far credere di essere addetti alla manutenzione. Dopo aver raggiunt - facebook.com Vai su Facebook
Le prime immagini della clamorosa $rapina al $Louvre di $Parigi mostrano i $ladri mentre si calano dalla finestra a bordo di un montacarichi e poi fuggono in motorino - X Vai su X
Rapina al Louvre, fermati due sospetti - Denis fermati per il furto al Louvre. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Furto al Louvre, fermati due sospetti: già noti alla polizia per furto - I due avrebbero fatto parte della banda dei quattro ladri che hanno rubato i nove preziosi gioielli della collezione di Napoleone dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. Segnala tg24.sky.it
Rapina al Louvre, arrestati due presunti ladri - Si accelera l’inchiesta internazionale sul cosiddetto “colpo del secolo” al Louvre, dove lo scorso 18 ottobre furono rubati gioielli inestimabili della corona francese. Lo riporta laregione.ch