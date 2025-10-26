rapina al louvre fermati due sospetti

Sono state fermate due persone per il furto del Louvre di domenica scorsa. I due uomini, stando alle informazioni, sono originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi. L’operazione che ha portato al fermo è scattata nella sera di sabato 25 ottobre, dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano da giorni i due individui, si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all’estero, a quanto sembra in Algeria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

