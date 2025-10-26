rapina al louvre arrestati due sospettati

Le forze dell’ordine francesi hanno arrestato due uomini sospettati di far parte della banda che ha messo in atto la rapina al museo del Louvre lo scorso 18 ottobre. Sono indagati per furto aggravato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato nell’ambito delle indagini condotte dalla autorità. L’ha riferito il quotidiano francese Le Parisien. 🔗 Leggi su Lettera43.it

