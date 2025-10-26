Ranucci sfida Ghiglia membro del Garante per la privacy | Se è così trasparente come dice ci metta la faccia Lo scontro dopo il video davanti alla sede FdI

Open.online | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Se è così trasparente come dice, accetti l’intervista e ci metta la faccia. Noi da parte nostra continueremo a lavorare per consegnare alle nuove generazioni un mondo migliore». Così Sigfrido Ranucci ha aperto la prima puntata della nuova stagione di Report, lanciando un affondo diretto contro Agostino Ghiglia, componente del Garante per la Privacy. Il conduttore di Rai3 ha mostrato un filmato – già anticipato nel pomeriggio – in cui si vede lo stesso Ghiglia entrare nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, il 22 ottobre, un giorno prima della multa da 150mila euro inflitta al programma per la messa in onda dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini sul cosiddetto “caso Boccia”. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Ranucci sfida Ghiglia, membro del Garante per la privacy: «Se è così trasparente come dice, ci metta la faccia». Lo scontro dopo il video davanti alla sede FdI - Il conduttore di Report ha aperto la prima puntata della nuova stagione con un duro attacco al Garante della privacy. Riporta open.online

ranucci sfida ghiglia membroScontro Ranucci-Garante, il caso del membro dell'Autorità nella sede di Fdi - Il Garante: 'Piena indipendenza delle nostre decisioni'. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Sfida Ghiglia Membro