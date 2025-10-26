Ranucci sfida Ghiglia membro del Garante per la privacy | Se è così trasparente come dice ci metta la faccia Lo scontro dopo il video davanti alla sede FdI
«Se è così trasparente come dice, accetti l’intervista e ci metta la faccia. Noi da parte nostra continueremo a lavorare per consegnare alle nuove generazioni un mondo migliore». Così Sigfrido Ranucci ha aperto la prima puntata della nuova stagione di Report, lanciando un affondo diretto contro Agostino Ghiglia, componente del Garante per la Privacy. Il conduttore di Rai3 ha mostrato un filmato – già anticipato nel pomeriggio – in cui si vede lo stesso Ghiglia entrare nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, il 22 ottobre, un giorno prima della multa da 150mila euro inflitta al programma per la messa in onda dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini sul cosiddetto “caso Boccia”. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Il Comitato organizzatore e il Comitato scientifico dei Colloqui di Dobbiaco hanno pubblicato una dichiarazione di solidarietà con Sigfrido Ranucci il 18 ottobre, giornalista e conduttore di Report, bersaglio di un attentato intimidatorio la settimana scorsa quand - facebook.com Vai su Facebook
Sigfrido Ranucci si rivolge al governo Meloni dopo l'attentato: "Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa", le sue parole - X Vai su X
Ranucci sfida Ghiglia, membro del Garante per la privacy: «Se è così trasparente come dice, ci metta la faccia». Lo scontro dopo il video davanti alla sede FdI - Il conduttore di Report ha aperto la prima puntata della nuova stagione con un duro attacco al Garante della privacy. Riporta open.online
Scontro Ranucci-Garante, il caso del membro dell'Autorità nella sede di Fdi - Il Garante: 'Piena indipendenza delle nostre decisioni'. Come scrive ansa.it