Ranucci | Garante privacy in sede FdI prima di multa a Report La replica | Non si contesti indipendenza

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, accusa il Garante per la privacy di essersi mosso “su input politico” contro la sua trasmissione quando l’ha sanzionata con una multa di 150mila euro alla Rai per la diffusione nel 2024 di un audio privato tra l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie Federica Corsini, in merito al caso di Maria Rosaria Boccia. “ Lo dimostreremo nell’inchiesta che andrà in onda stasera ” (domenica, ndr), ha detto Ranucci in un’intervista a La Stampa anticipando la prima puntata della nuova stagione di Report su Raitre. “Manderemo in onda un documento importante, con il filmato di Agostino Ghiglia ( componente del Garante per la protezione dei dati personali, ndr) che entra nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima della sanzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

