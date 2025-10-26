Ranucci denuncia incontro Ghiglia-FdI è polemica con il Garante La replica | Ho visto Bocchino

Iltempo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora scontro sulla sanzione del Garante della Privacy alla Rai in seguito alle rivelazioni sul caso Sangiuliano da parte di Report. A rinfocolare la polemica è di nuovo un'inchiesta del programma condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3, che lo stesso giornalista anticipa con un'intervista. Il Garante per la Privacy "si muove su input politico" contro Report, è l'accusa di Ranucci. Che spiega: "Manderemo in onda un documento importante, con il filmato di Agostino Ghiglia (componente del Garante per la protezione dei dati personali) che entra nella sede di Fratelli d'Italia poche ore prima della sanzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

