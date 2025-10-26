Rana Verona supera Grottazzolina e fa due su due in campionato
Dopo la vittoria ottenuta al debutto, Rana Verona ha dato continuità al proprio campionato strappando altri tre punti sul campo della Yuasa Battery Grottazzolina, superata con un netto 3-0. Gli scaligeri hanno cercato subito di alzare il ritmo e sono andati avanti nel punteggio. Il secondo set è. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Scopri altri approfondimenti
DUE SU DUE PER RANA VERONA: A GROTTAZZOLINA È VITTORIA PIENA Mozic e compagni sbancano il PalaSavelli nel secondo turno stagionale e restano a punteggio pieno: tinyurl.com/3e6vk8xw$RanaVerona $VeronaVolley $NoiVerona $volley - X Vai su X
? | IL PALASAVELLI TORNA A RUGGIRE Sabato 25 ottobre, ore 18, si accendono i riflettori del PalaSavelli È tempo di Superlega, è tempo di Yuasa Battery Grottazzolina – Rana Verona Una sfida spettacolare contro una squadra piena di campioni, Vai su Facebook
Verona è troppo forte. Grottazzolina ci prova - Rana Volley: Cortesia 9, Valbusa, Gironi, Planinsic, D’Amico (L2), Keita 9, Sani 4, Christenson 2, Bonisoli (l2), Glatz, Vitelli 7, Darlan 13, Mozic 13. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Volley, Verona strapazza Grottazzolina in Superlega. Souza scatenato, Cortesia in spolvero - 20) nell'anticipo della seconda giornata della Superlega, il massimo campionato ... Come scrive oasport.it
Diretta Grottazzolina Verona/ Streaming video Rai: alti e bassi (volley, oggi 25 ottobre 2025) - Diretta Grottazzolina Verona streaming video Rai, oggi sabato 25 ottobre 2025: orario e risultato live per la partita della Superlega di volley maschile. Lo riporta ilsussidiario.net