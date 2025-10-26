Rana Verona supera Grottazzolina e fa due su due in campionato

Dopo la vittoria ottenuta al debutto, Rana Verona ha dato continuità al proprio campionato strappando altri tre punti sul campo della Yuasa Battery Grottazzolina, superata con un netto 3-0. Gli scaligeri hanno cercato subito di alzare il ritmo e sono andati avanti nel punteggio. Il secondo set è. 🔗 Leggi su Veronasera.it