Il ballerino e coreografo Raimondo Todaro, ex insegnante di Amici, ospite di Caterina Balivo, racconta la sua battaglia contro il cancro: la remissione della malattia, la forza ritrovata e la nuova sfida che riguarda suo padre. Ecco il suo racconto intenso, tra gratitudine e coraggio. Leggi anche: Finalmente una splendida notizia per Raimondo Todaro, dopo la scoperta della tremenda malattia: ecco cosa ha rivelato Raimondo Todaro torna a parlare della sua salute e lo fa con la sincerità che da sempre lo contraddistingue. Ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’ex professore di Amici di Maria De Filippi ha aggiornato i suoi fan sullo stato della malattia che lo ha colpito, rivelando di aver finalmente ricevuto una splendida notizia: il cancro è in remissione totale. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Raimondo Todaro, dopo la bella notizia sulla sua malattia, ne è arrivata un’altra drammatica: la confessione

