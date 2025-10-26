Raid vandalico durante l’occupazione al liceo Da Vinci di genova | Gridavano Viva il Duce
Una decina di giovani ha fatto irruzione nell’istituto: “Gruppo organizzato di neofascisti”. Svastiche su un muro. Nessun ferito. La Questura: Indagini in corso. Il ministro Valditara: “Fatto grave, si accertino i responsabili”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
