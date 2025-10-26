Raid vandalico al liceo Leonardo gli studenti | Aggrediti durante l’occupazione | Foto

Ilsecoloxix.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irruzione intorno alla mezzanotte all’interno della scuola di via Arecco, a Manin: una decina di teppisti è entrata nell’istituto con spranghe e bastoni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

raid vandalico al liceo leonardo gli studenti aggrediti durante l8217occupazione foto

© Ilsecoloxix.it - Raid vandalico al liceo Leonardo, gli studenti: “Aggrediti durante l’occupazione” | Foto

Altre letture consigliate

raid vandalico liceo leonardoRaid vandalico al liceo Leonardo, gli studenti: “Aggrediti durante l’occupazione” - Irruzione intorno alla mezzanotte all’interno della scuola di via Arecco, a Manin: una decina di teppisti è entrata nell’istituto con spranghe e bastoni ... ilsecoloxix.it scrive

Trentola Ducenta, cinque raid in 2 mesi al liceo da Vinci: arrestato 26enne incastrato dai video - È stato arrestato ieri l'autore dei vari furti e danneggiamenti perpetrati, nei mesi di aprile e maggio, ai danni della sede del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Trentola Ducenta. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Raid Vandalico Liceo Leonardo