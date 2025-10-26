Raid vandalico al liceo Da Vinci di Genova | danni e svastiche sulle pareti

Agi.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un raid vandalico si è verificato intorno alla mezzanotte all'interno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci  in  via Arecco, nel centro di  Genova. Mentre la scuola era occupata e si stavano svolgendo alcuni laboratori, un gruppo di persone ha fatto irruzione nell'istituto. Secondo quanto ricostruito ci sono stati danni alle porte, alle vetrate e agli arredi della scuola. Per farlo sono state utilizzate spranghe e bastoni. Sul posto, dopo la segnalazione degli stessi studenti, è intervenuta la polizia con Digos e Scientifica. "Da questa mattina sono in costante contatto con le  forze dell'ordine  per chiarire quanto accaduto nella notte al  liceo Leonardo da Vinci  - ha fatto sapere la  sindaca Silvia Salis  - Si tratta di un  episodio  di  estrema gravità  sul quale occorre far luce e per il quale esprimo la più ferma condanna da parte mia e dell'amministrazione". 🔗 Leggi su Agi.it

raid vandalico al liceo da vinci di genova danni e svastiche sulle pareti

© Agi.it - Raid vandalico al liceo Da Vinci di Genova: danni e svastiche sulle pareti

Argomenti simili trattati di recente

raid vandalico liceo vinciRaid vandalico al liceo Leonardo, gli studenti: “Aggrediti durante l’occupazione” - Irruzione intorno alla mezzanotte all’interno della scuola di via Arecco, a Manin: una decina di teppisti è entrata nell’istituto con spranghe e bastoni ... Come scrive ilsecoloxix.it

raid vandalico liceo vinciGenova, raid nel liceo occupato: svastica, urla “viva il Duce” e banchi distrutti - Hanno vandalizzato tutto con mazze e spranghe rubate in un cantiere, mentre inneggiavano al fascismo e al nazismo con urla come “viva il Duce” e disegnando sul muro una svastica, oltre ad aprire gli e ... Scrive ilfattoquotidiano.it

raid vandalico liceo vinciGenova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri - Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Raid Vandalico Liceo Vinci