Raid vandalico al liceo Da Vinci di Genova | danni e svastiche sulle pareti

AGI - Un raid vandalico si è verificato intorno alla mezzanotte all'interno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci in via Arecco, nel centro di Genova. Mentre la scuola era occupata e si stavano svolgendo alcuni laboratori, un gruppo di persone ha fatto irruzione nell'istituto. Secondo quanto ricostruito ci sono stati danni alle porte, alle vetrate e agli arredi della scuola. Per farlo sono state utilizzate spranghe e bastoni. Sul posto, dopo la segnalazione degli stessi studenti, è intervenuta la polizia con Digos e Scientifica. "Da questa mattina sono in costante contatto con le forze dell'ordine per chiarire quanto accaduto nella notte al liceo Leonardo da Vinci - ha fatto sapere la sindaca Silvia Salis - Si tratta di un episodio di estrema gravità sul quale occorre far luce e per il quale esprimo la più ferma condanna da parte mia e dell'amministrazione". 🔗 Leggi su Agi.it

