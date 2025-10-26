Raid durante l’occupazione al liceo Da Vinci di Genova | Gridavano Viva il Duce erano maranza

Una decina di giovani ha fatto irruzione nell'istituto, una svastica su un muro: "Neofascisti". Nessun ferito. La Questora Burdese: "Indagini in corso, ogni ricostruzione è prematura". Il ministro Valditara: "Fatto grave, si accertino i responsabili".

