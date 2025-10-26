Raid al cimitero | via vasi in rame e statue di bronzo

Amara scoperta per molti cittadini magentini. Raid nella notte tra venerdì e sabato nel cimitero: razzia di statue in bronzo e vasi in rame. I ladri sarebbero entrati passando dall’ala vecchia del camposanto, per poi allontanarsi in direzione della ciclabile che porta verso Pontevecchio svanendo nel nulla. A scoprire il furto sono stati alcuni visitatori. "Avevamo una statua in bronzo di valore – racconta una donna – è un duro colpo per noi, anche perché è stata profanata la tomba dei nostri cari". Al momento non è ancora chiaro quante siano le tombe prese di mira: molti proprietari, infatti, non si sono ancora accorti dell’ammanco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

