Bologna, 26 ottobre 2025 – Stamattina un ragazzo è evaso dal carcere minorile del Pratello durante una partita di pallavolo, approfittando delle impalcature del vicino Tribunale interessato da lavori. A darne notizia è il segretario nazionale della Uil Polizia penitenziaria Domenico Maldarizzi: “Immediatamente è scattato l’allarme e tutto il personale, anche quello fuori servizio, si sono messi subito in giro per una caccia dell’evaso riportando il ragazzo, quasi subito, all’interno dell’Istituto”. “Non vogliamo immaginare cosa accadrà nel momento in cui i lavori interesseranno l’Istituto con la contemporanea presenza dei ristretti che oggi contano circa 40 presenze visto che non si vuole e ne si è nelle condizioni di sfollare l’Istituto”, si chiede il sindacalista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo evade dal Pratello: subito ripreso dagli agenti