Ragazzo di 22 anni trovato ferito in strada i testimoni parlano di uno sparo | si cerca l'aggressore in fuga

Un ragazzo di 22 anni è stato trovato in strada ferito ieri sera a Tradate (Varese). Secondo gli inquirenti, potrebbe trattarsi di una lite finita male, ma non si escludono altre ipotesi. Al momento, i carabinieri stanno vagliando le telecamere di sorveglianza in cerca dell'aggressore in fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

