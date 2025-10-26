Ragazzina pedinata e importunata passanti scongiurano il peggio | Prima o poi ci scappa il morto
Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre, nel quartiere ferrovia di Foggia, un uomo si sarebbe scagliato contro un gruppo di passanti intervenuti per difendere una ragazzina di circa 15 anni, pedinata e importunata fin sotto casa sua. “Siamo intervenuti per fermarlo e permettere alla ragazza di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
