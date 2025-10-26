Ragazzi accoltellati per strada a Milano durante una rissa finiscono in ospedale

Prima la zuffa, poi le coltellate, le sirene delle ambulanze e la corsa in ospedale. Due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi cittadini colombiani, sono stati accoltellati in via Vizzola a Milano (zona Bicocca) nella serata di sabato 25 ottobre.Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

