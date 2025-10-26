Ragazza morta dopo uno scontro il padre del 20enne di Caccuri alla guida della Bmw | Lo hanno tamponato

Sarebbe di Caccuri il ragazzo di 20 anni coinvolto nell'incidente costato la vita alla coetanea di Roma Beatrice Bellucci. A parlare dell'accaduto e Giuseppe Girimonte, padre di Luca, originario di Caccuri (nel Crotonese). In un'intervista rilasciata al Messaggero ha dichiarato: “Mio figlio è stato tamponato, non si ricordava più niente. Viaggiava sulla Colombo in direzione del centro, quando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

