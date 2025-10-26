Ragazza morta dopo uno scontro il padre del 20enne di Caccuri alla guida della Bmw | Lo hanno tamponato Negativi i test su alcol e droga
E' originario di Caccuri il ragazzo di 20 anni coinvolto nell'incidente costato la vita alla coetanea di Roma, Beatrice Bellucci. A parlare dell'accaduto e Giuseppe Girimonte, padre di Luca, di Caccuri (nel Crotonese). In un'intervista rilasciata al Messaggero ha dichiarato: “Mio figlio è stato tamponato, non si ricordava più niente. Viaggiava sulla Colombo in direzione del centro, quando ha sentito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
