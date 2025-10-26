Ragazza di 20 anni morta dopo un incidente a Roma s' indaga per omicidio stradale

Feedpress.me | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si indaga per omicidio stradale in relazione all’incidente avvenuto la sera di venerdì a Roma in cui è morta una ragazza di 20 anni. L’auto su cui viaggiava Beatrice Bellucci è stata centrata da un’auto, una Bmw, alla cui guida c'era un giovane di 22 anni ora ricoverato in prognosi riservata. Nei suoi confronti gli inquirenti stanno effettuando un serie di verifiche a cominciare dai test. 🔗 Leggi su Feedpress.me

