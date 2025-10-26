Raffica di controlli tra Bagnacavallo e Massa Lombarda | controllati anche locali su segnalazione di cittadini
La Polizia di Ravenna, affiancata dalle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia locale e Provinciale, è stata impegnata sabato sera in un servizio di controllo del territorio tra Massa Lombarda e Bagnacavallo. Sono state controllate diverse attività commerciali, alcune delle quali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Controlli della Polizia di Stato nelle zone di Massa Lombarda e Bagnacavallo - Nella serata di ieri sabato 25 ottobre la Polizia di Stato di Ravenna ha svolto un servizio definito "ad alto impatto" presso le località di Massa ... Si legge su ravennanotizie.it