Raffica di case svaligiate scacco alla banda albanese | blitz notturno nel covo

Ancona, 26 ottobre 2025 – Il blitz è scattato venerdì notte. Li hanno seguiti per chilometri finché non si sono fermati a Porto Recanti, nel loro covo. Lì organizzavano tutto, i colpi da mettere a segno, le case da adocchiare, come muoversi insomma, a cavallo tra due province. I carabinieri li hanno arrestati tutti e quattro i componenti della banda, albanesi, specializzati nei furti in appartamento. Sarebbe loro la paternità di quelli commessi a Campocavallo di Osimo e a Potenza Picena. Nel quartiere osimano solo martedì sera ne hanno messi a segno almeno tre. E qualche sera prima erano stati intercettati.

