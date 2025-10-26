Raffaello Paloscia | omaggio in Sala Pegaso della Regione L’applauso del Franchi prima di Fiorentina-Bologna

Firenzepost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Applauso del Franchi per Raffaello Paloscia, prima di Fiorentina-Bologna. La foto di Raffaello sul display e il tributo dello stadio. Anche dei tifosi del Bologna. Mentre è stata Cristina Manetti, capo di gabinetto del presidente della Regione, Eugenio Giani, ad accogliere la salma di Raffaello Paloscia, mitico giornalista sportivo, morto ieri 25 ottobre 2025 a 97 anni, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della giunta. L'esposizione è stata voluta da Giani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

