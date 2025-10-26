Raffaella Fico è incinta di Armando Izzo | chi è il calciatore che ha lasciato la moglie per lei

Raffaella Fico e Armando Izzo, calciatore del Monza, non sarebbero solo fidanzati: i due aspetterebbero anche un figlio. A rendere pubblica la relazione è stato Izzo, condividendo nelle sue storie una foto mentre baciava Fico. Poco dopo, anche lei ha ripostato lo scatto e ne ha pubblicato un altro ancora più intimo: Izzo in boxer e maglietta, affacciato a una finestra con vista mare, accompagnato dalla canzone “Tu si’ na cosa grande”. Due gesti molto espliciti per annunciare il loro legame. Ad aggiungere il dettaglio importante della gravidanza è stato Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Raffaella Fico è incinta di Armando Izzo”: chi è il calciatore che ha lasciato la moglie per lei

