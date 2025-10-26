Radio Italia Uno celebra la festa di Sant’Ilario ad Adelaide | una giornata di comunità e volontariato

Grande successo per la trasmissione speciale di Radio Italia Uno Adelaide in diretta dalla festa di SantIlario, appuntamento molto atteso dalla comunità italiana di Adelaide. L’emittente dell’Australia del Sud ha realizzato un’intera giornata di collegamenti e interviste dal luogo della celebrazione, raccontando l’atmosfera di festa, la musica, i sapori e la partecipazione dei tanti volontari che hanno reso possibile l’evento. Il team di Radio Italia Uno Adelaide ha ringraziato pubblicamente tutti i collaboratori e i volontari che hanno prestato servizio per l’intera giornata, sottolineando il valore della solidarietà e dello spirito comunitario che contraddistinguono la festa di Sant’Ilario, simbolo di tradizione e di identità per gli italiani del South Australia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

