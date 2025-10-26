Raccordo Autostrada A1-Fipili | chiusura notturna tratto Firenze Scandicci

Firenzepost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In alternativa, seguire le indicazioni per Firenze Centro e uscire allo svincolo della Firenze-Pisa-Livorno di Ponte a Greveviadotto dell'Indiano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

raccordo autostrada a1 fipili chiusura notturna tratto firenze scandicci

© Firenzepost.it - Raccordo Autostrada A1-Fipili: chiusura notturna tratto Firenze Scandicci

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

raccordo autostrada a1 fipiliIncidente nel raccordo che porta al casello, ferita una donna - I sanitari hanno preso in carico una donna di 50 anni che è rimasta ferita e che è stata trasportata all'ospedale San Donato in codice 2 ... Lo riporta lanazione.it

Camion in fiamme in A1, chiuso e poi riaperto raccordo Direttissima in nord - Napoli è stato chiuso e poi in direzione di Bologna, a partire da Barberino di Mugello (Firenze), per lavori di ripristino a seguito ... ansa.it scrive

Camion in fiamme in A1, chiuso raccordo Direttissima in nord - Napoli è chiuso in direzione di Bologna, a partire da Barberino di Mugello (Firenze), per lavori di ripristino a seguito di un incidente ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Raccordo Autostrada A1 Fipili